Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi Yüzde 30 Seviyesine Ulaştı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt ile Kurtalan ilçesi arasında inşası süren demir yolu hattı projesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçen yılın sonunda yapımına başlanan 34 kilometrelik "Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında inşası süren 800 metre uzunluğundaki T1 Tüneli'nin tamamlanan 400 metrelik bölümünü yerinde gören Kızılkaya, yetkililerle çalışmaları değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, 34 kilometre uzunluğundaki hattın 9 tünelden oluştuğunu ve hattın yaklaşık 24 kilometresinin tünellerden geçtiğini belirtti.

Projenin 160 kilometre/saat işletme hızına uygun olarak projelendirildiğini ifade eden Kızılkaya, güncel proje bedelinin yaklaşık 22 milyar lira olduğunu ve yatırımda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 30 seviyesine ulaştığını kaydetti.

Proje kapsamında Kurtalan, Siirt Havalimanı ve Siirt merkez olmak üzere toplam 3 istasyon yapılmasının planlandığını ifade eden Kızılkaya, hattın 2028 yılı sonlarına doğru Siirt Havalimanı İstasyonu'na, 2030 yılı sonlarına doğru ise Siirt İstasyonu'na ulaşmasının ve projenin tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

İncelemelere AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, TCDD Modernizasyon Daire Başkan Yardımcısı Sefer Volkan Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Carlık ve Kurtalan AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hikmet Deryalar da katıldı.

Kaynak: AA