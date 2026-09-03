Haberler

Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi Yüzde 30 Seviyesine Ulaştı

Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi Yüzde 30 Seviyesine Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 34 kilometrelik Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi kapsamında incelemelerde bulundu. Proje bedeli 22 milyar lira olup, yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlandı. Hattın 9 tünelden geçtiğini ve 2028-2030 yıllarında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt ile Kurtalan ilçesi arasında inşası süren demir yolu hattı projesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçen yılın sonunda yapımına başlanan 34 kilometrelik "Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında inşası süren 800 metre uzunluğundaki T1 Tüneli'nin tamamlanan 400 metrelik bölümünü yerinde gören Kızılkaya, yetkililerle çalışmaları değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, 34 kilometre uzunluğundaki hattın 9 tünelden oluştuğunu ve hattın yaklaşık 24 kilometresinin tünellerden geçtiğini belirtti.

Projenin 160 kilometre/saat işletme hızına uygun olarak projelendirildiğini ifade eden Kızılkaya, güncel proje bedelinin yaklaşık 22 milyar lira olduğunu ve yatırımda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 30 seviyesine ulaştığını kaydetti.

Proje kapsamında Kurtalan, Siirt Havalimanı ve Siirt merkez olmak üzere toplam 3 istasyon yapılmasının planlandığını ifade eden Kızılkaya, hattın 2028 yılı sonlarına doğru Siirt Havalimanı İstasyonu'na, 2030 yılı sonlarına doğru ise Siirt İstasyonu'na ulaşmasının ve projenin tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

İncelemelere AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, TCDD Modernizasyon Daire Başkan Yardımcısı Sefer Volkan Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Carlık ve Kurtalan AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hikmet Deryalar da katıldı.

Kaynak: AA
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

En büyük ilçelerden birini AK Parti'ye kaptırıyor
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı

Marmara'daki faciada iki kaptan için karar verildi
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi
Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale

Davutoğlu'na desteğini açıkladı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep
Nijerya'da petrol hırsızlığı girişiminde bulunan 37 kişi zehirlenerek öldü

Petrol çalmak için geldikleri yerde feci şekilde can verdiler
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı