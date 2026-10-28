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Siirt Valisi Kızılkaya'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, milletin eşsiz fedakarlığıyla ve büyük bir inançla yürüttüğü İstiklal Mücadelesi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda ortak geleceğimizin, milli birlik ve beraberliğimizin, bağımsız ve müreffeh bir Türkiye idealinin temelidir. Bu büyük mirası korumak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu kıymetli emaneti, tarihimizden ve milli değerlerimizden aldığımız güçle geleceğe taşımak, ülkemizin her alanda gelişmesi için azim ve kararlılıkla daha çok çalışmaktır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda 103 yıl önceki inanç, kararlılık ve ruhla Türkiye Cumhuriyeti, güçlü demokrasisi, dinamik ekonomisi, huzur ve kardeşlik ikliminde emin adımlarla geleceğe yürümeye devam edecektir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA
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