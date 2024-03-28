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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, şehit aileleri ve gaziler için iftar programına katıldı

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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Bugün şanlı bayrağımızın altında huzur ve güven içinde yaşıyorsak bu vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve bu uğurda mücadele eden gazilerimiz sayesindedir. Tüm şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet borçluyuz. Siirt'in huzur ve güvenliğinin sağlanmasında terörle mücadelede büyük başarılar elde eden kahraman askerlere başarılar diliyorum." dedi.

Programa, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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