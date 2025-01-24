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Siirt Valiliği Açık Kapı Ekipleri Vatandaşlarla Buluşuyor

Siirt Valiliği Açık Kapı Ekipleri Vatandaşlarla Buluşuyor
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Siirt Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarca ve Doluharman köyleri ile Pervari ve Eruh ilçelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Siirt Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretlerinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya öncülüğündeki Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Pınarca ve Doluharman köyleri ile Pervari ve Eruh ilçelerinde ziyaret ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Sorunların çözüme kavuşturmak için vatandaşlarla iletişim kuran ekiplerin, çalışmalarını diğer yerlerde de sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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