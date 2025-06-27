Siirt Üniversitesi'nde 'Enerjini Koru, Geleceğini Kurtar' Temalı Bilim Kafe Etkinliği

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından "Enerjini Koru, Geleceğini Kurtar" temalı toplantı düzenlendi.

SİÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bayrak, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'daki etkinlikte, enerjinin insanlığın var oluşundan beri olduğunu, sadece türlerinin bilinmediğini söyledi.

Bir işe başlamanın enerjisinin o işe başlamanın yarısını oluşturduğunu, bunda sloganların önemli bir yer edindiğini belirten Bayrak, "Bu slogan esasında şunları söylerken kısa, öz ve akılcı olmalıdır. Davranış değişikliğini çağırması gerekir. Geniş bir kitleye hitap etmeli ve bu mesajı yayma amacı gütmelidir. Duygusal etki yaratmalı ve harekete geçirme gücüne sahip olmalıdır." dedi.

Enerji konusunda bilgi veren ve bazı çalışmalara değinen Bayrak, şunları kaydetti:

"Enerji, iş yapabilme kapasitesidir. İş yapabilme nedir? denildiği zaman şu an burada çocuklarımız koşuyor. Kaykaylara, scooterlara, bisikletlere biniyorlar. Mekanik enerjiye çeviriyorlar. Peki iş yapabilme sadece mekanik enerji ile mi? Hayır, ısıtma, aydınlatma, soğutma, taşıma ve haberleşme, telekomünikasyonla alakalı dönüştürebilen bir sürü fiziksel süreci geçirir."

Etkinliğe, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, üniversitenin akademik ve idari personeli ile bazı vatandaşlar katıldı.