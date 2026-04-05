Sitede aidat kavgası; 4 yaralı

Siirt’te bir sitede yüksek aidat nedeniyle çıkan WhatsApp grubu tartışması, kavga ile sonuçlandı. Olayda 4 kişi hafif yaralandı ve polis müdahale etti.

SİİRT'te, bir sitede WhatsApp grubunda yüksek aidat nedeniyle çıkan tartışma, bazı sakinlerin gruptan çıkarılmasıyla tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi hafif yaralandı.

Veyselkarani Mahallesi'ndeki bir sitede, daire sakinleri ile yönetim arasında bir süredir devam eden yüksek aidat tartışması, ortak WhatsApp grubuna taşındı. Tartışmanın ardından site yönetiminin bazı kişileri gruptan çıkarması üzerine gerginlik, sokağa taşarak tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yönetim ile sakinlerini ayırarak gerginliği kontrol altına aldı. Arbede sırasında hafif yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişiler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
