Siirt'te Yoğun Kar Yağışı Sürüyor

Siirt'te yoğun kar yağışı devam ediyor

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi Ekindüzü köyü mevkiinde etkili olan kar yağışı kendini hissettirirken, Siirt-Pervari karayolunda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Siirt'in Pervari ilçesinde dünden beri devam eden karla karışık yağmur, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Akşam saatlerinde yağmur yerini kar yağışına bırakarak tüm bölgeyi etkisi altına aldı. Özellikle Siirt-Pervari karayolunda etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yetkililer, araçların yağış güzergahında dikkatli seyretmeleri gerektiğini vurguladı.