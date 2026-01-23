Haberler

Siirt'te Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Güncelleme:
Siirt'te devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle valilik, özel eğitim kursları ve kreşlerin çalışmalarına 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, şehirdeki köy yolları trafiğe kapandı.

SİİRT'te tüm köy yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapanırken; valilik, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime 1 gün ara verildiğini, belediye otobüslerinin de gün boyu ücretsiz olacağını duyurdu.

Siirt'te devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, valilik tarafından il genelinde faaliyet gösteren özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca çocuğu kreş ve gündüz bakımevlerine devam eden kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Belediye otobüslerinin cuma günü boyunca ücretsiz hizmet vereceği, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına 1 gün süreyle kısıtlama getirildiği açıklandı. Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde sayısı 282 olan köylerin yolları, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

