Siirt'te Yoğun Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenli bölgelere ulaştırıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar nedeniyle ilçeye bağlı Geçittepe grup köy yolunda 4 araç yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel