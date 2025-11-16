Haberler

Siirt'te Yoğun Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Güncelleme:
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan 4 araç ekiplerce kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar nedeniyle ilçeye bağlı Geçittepe grup köy yolunda 4 araç yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
