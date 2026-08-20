Siirt'te yılan ısırdı, hastanede tedavi altına alındı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde tavukları kontrol eden Rıdvan Kayra, yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kayra'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yılanın ısırdığı kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Yanarsu köyünde oturan Rıdvan Kayra (37), dün akşam saatlerinde kümesteki tavukları kontrol ettiği sırada yılan tarafından sağ kolundan ısırıldı.
Kolunu ısırığın üst kısmından iple bağlayan Kayra, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan Kayra, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedavi altına alınan Kayra'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.