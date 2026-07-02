Siirt'te Yaya Kaza Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

SİİRT'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Abdullah Ertaş (73), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde Hacı Süleyman Öztatlı Camisi yakınında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Ertaş'a, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertaş, kurtarılamadı. Ertaş'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı