Siirt'te yamaçtan düşen 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Siirt'te yamaçtan düşen 70 yaşındaki kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Eski Eruh yolundaki Botan Çayı Milli Parkı'nda gezmeye giden Abdulalim Kayar (70), henüz bilinmeyen nedenle yamaçtan düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayar'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.