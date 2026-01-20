Haberler

Siirt'te yaban keçileri, doğal yaşam alanında görüntülendi

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, IUCN kriterlerine göre 'Hassas' kategorisinde bulunan yaban keçilerini görüntüledi. Yaban keçilerinin koruma altında olduğu ve türlere zarar verenlere 940 bin TL ceza uygulanacağı belirtildi.

DMKP 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Siirt DKMP Şefliği ekipleri, IUCN kriterlerine göre 'Hassas' kategorisinde bulunan yaban keçilerini görüntülendi. Görüntülerde, dik kayalıklarda hareket eden yaban keçileri yer aldı. Yaban keçisinin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında olduğu vurgulanarak, bu türe zarar verenlere 940 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
