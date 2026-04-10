Haberler

Siirt'te dev köprü kirişi kavşakta takılı kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt-Bitlis kara yolunda, viyadük inşaatı için getirilen 50 metrelik beton köprü kirişi, TIR'ın manevra yapamaması nedeniyle yolda takıldı. 8 saat süren çalışmaların ardından trafik normale döndü.

SİİRT'te yapımı süren viyadük projesi için kente getirilen dev köprü kirişi, yüklendiği TIR'ın dönüşü sırasında kavşakta takılı kaldı. Yol tamamen kapanırken, 8 saatlik operasyon sonucu kiriş ekipler tarafından kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Siirt- Bitlis kara yolu Mezopotamya Kavşağı'nda meydana geldi. Pervari ilçesinde yapımı süren viyadük inşaatı için bir TIR'la nakledilen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 50 metrelik beton köprü kirişi, aracın manevra alanının yetersizliği nedeniyle yolda takılı kaldı. Kirişin yolu tamamen kapatması ile bölgede trafik akışı durdu. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, kirişi hareket ettirebilmek için vinç desteğiyle çalışma başlattı. Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından dev kiriş, vinçle kurtarıldı. Kirişin uygun pozisyona getirilmesi sonucu trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

