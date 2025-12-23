Haberler

Siirt'te Uyuşturucu Tahlil Sonuçlarını Para Karşılığında Değiştirdiği İleri Sürülen 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Siirt'te para karşılığında uyuşturucu tahlil sonuçlarını değiştirdikleri iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 8 sağlık çalışanı da bulunuyor.

(SİİRT) - Siirt'te para karşılığında uyuşturucu tahlil sonuçlarını değiştirdikleri iddiasıyla aralarında 8'i sağlık çalışanının bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi..

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 8'i sağlık çalışanı 30 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

