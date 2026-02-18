Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Siirt'tin Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Veyselkarani beldesi girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 30 parça halinde 31 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi, olayla ilgili D.E, E.E, E.A. ve M.Ş.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.