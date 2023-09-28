Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, olay ile ilgili 1 kişi tutuklandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezi genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik müşterek yapılan çalışmalar çerçevesinde; kent merkezi İpekyolu Bulvarı üzerinde bir araçta yapılan aramada, 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde yakalaması yapılıp adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan Z.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.B. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.