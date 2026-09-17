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Siirt'te unutulan çantadan altın çalan zanlı yakalandı

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Siirt'te unutulan çantadan altın çalan şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te unutulan çantadan altın çalan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Eylül'de Deliklitaş bölgesinde S.Ö'nün unuttuğu ve daha sonra bulduğu çantasında 3 altın bileziğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 11 farklı kameraya ait 13 saatlik kayıt incelendi.

Eşkali belirlenen şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla 8 farklı Plaka Tanıma Sistemi kameralarına ait kayıtlarda yaklaşık 350 aracın geçiş görüntüsü kontrol edildi.

Çalışmada şüphelinin il dışından kiralık araçla kente gelen H.D. olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden H.D'nin adresinde yapılan aramada altınlar bulundu.

Kaynak: AA
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