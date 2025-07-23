Siirt'te Uçmakta Zorlanan Saka Kuşu Yavrusu Koruma Altına Alındı
Siirt'in Veyselkarani Mahallesi'nde bulunan uçmakta zorlanan saka kuşu yavrusu, doğa koruma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Siirt Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edilecek.
Siirt'te, uçmakta zorlanan saka kuşu yavrusu koruma altına alındı.
Veyselkarani Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, çocuğuyla gittiği evinin önündeki parkta uçmakta zorlanan saka kuşu yavrusu buldu.
Nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında olan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Saka kuşu, Siirt Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ndeki kontrol ve tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel