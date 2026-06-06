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Siirt'te şişirilmek istenen traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir lastik tamir atölyesinde şişirilmek istenen traktör lastiği patladı. Patlama sonucu 2 işçi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde şişirilmek istenen traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçedeki bir lastik tamir atölyesine dün kamyonetin kasasında getirilen büyük ebatlı traktör lastiği, şişirilmek istendiği sırada henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle lastiğin bulunduğu araç kasasında çalışan işçilerden biri savrularak yere düştü. Diğer işçi ise patlayan lastiğin üzerine doğru gelmesi üzerine araçtan atladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan işçiler, tedbir amaçlı Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan lastiğin patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay
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