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Siirt'te traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Siirt'te Meydandere köyünde meydana gelen traktör kazasında sürücü Zeki Sezgin hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün altında kalan Sezgin, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Meydandere köyündeki bahçesinde çalışan Zeki Sezgin'in (51) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Meydandere Siirt Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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