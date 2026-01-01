Siirt'te çocuklar ile trafik polisleri kar topu oynadı
Siirt'te kar yağışı sırasında çocuklar, trafik polislerine kar topu attı. Polisler de bu eğlenceli anlara katılarak çocuklarla birlikte kar topu oynadı. Bu eğlenceli anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.
SİİRT'te trafik polisleri ile çocukların kar topu oyunu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Karın yağmasına en çok sevinen çocuklar ise kar topu oynadı. Bahçelievler Mahallesi Kızlar Tepesi yakınlarında yoldan geçen trafik polisi aracına kar topu atan çocuklara, polisler de karşılık verdi. Polisler araçtan inerek çocuklarla kar topu oynadı. Ortaya çıkan eğlenceli anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel