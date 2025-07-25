Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Siirt'in Doğan Mahallesi'nde bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Siirt'te pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 23 ABN 981 plakalı pikap ile 34 MMY 759 plakalı otomobil, merkez Doğan Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
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