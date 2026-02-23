Haberler

Siirt'te 1,5 ayda 690 bin 526 yolcuya toplu taşıma hizmeti verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te 1,5 ayda toplu taşıma araçlarıyla 690 bin 526 kişi seyahat etti. Belediye, 18 aktif hat ve 58 araçla güvenli ulaşım sağlıyor.

Siirt'te 1,5 ayda toplu taşıma araçlarından 690 bin 526 kişi yararlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşmak imkanı sunmak için Siirt Havalimanı ve Aktaş köyü dahil 18 aktif hat, 58 toplu taşıma aracı ve 398 durak ile hizmet veriliyor.

1 Ocak-15 Şubat'ta toplu taşıma hizmetinden 690 bin 526 kişi faydalandı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı

Galatasaray'a bir kez daha yenilirse felaketi yaşayacak
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda