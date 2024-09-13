Siirt'te tır ile otomobil çarpışması: 5 yaralı
Siirt-Tillo Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Siirt- Tillo Çevre Yolu eski Polis Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda, Deniz D'nin (42) kullandığı 06 ABB 191 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 56 AAE 176 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile Nebahat H. (53), Özlem Ş. (41), Nurcan C. (43) ve Atlas Ç. (45) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.