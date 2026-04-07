Siirt'te ters laleler çiçek açtı; koparmanın cezası 700 bin lira

SİİRT'in Pervari ilçesinde koruma altındaki ters laleler, baharın gelişiyle birlikte çiçek açtı. Koparanlara 700 bin liraya kadar ceza uygulanan endemik tür, doğasever İbrahim Kayran tarafından görüntülendi.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, karların erimesiyle birlikte ortaya çıktı. Yaklaşık bir aylık ömürleri olan çiçekler, ilkbaharın müjdecisi olarak kabul ediliyor. Endemik türü koparanlara ise 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

'HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyündeki mezarlık alanında yoğun olarak görülen ters laleler, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekerken, ziyaretçiler doğal ortamında açan çiçekleri fotoğladı. Ters laleleri görüntüleyen doğaseverlerden İbrahim Kayran, "Sadece bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza ve köyümüze güzel bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu nadide çiçekleri görmek bizleri mutlu ediyor. Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti

Aile pozunda dikkat çeken benzerlik
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
10 kişiyle tam 4 gol! Hatayspor, 1. Lig'de bu sezon ilk kez kazandı

10 kişiyle rakibini gole boğdular