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Kurtalan'da tayini çıkan okul yöneticilerine veda etkinliği

Kurtalan'da tayini çıkan okul yöneticilerine veda etkinliği
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Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda görev yapan müdür Osman Ferman ve müdür yardımcısı Orhan Erol için öğrenciler tarafından duygusal bir veda etkinliği düzenlendi. Öğrenciler hazırladıkları pankartlarla idarecilerine teşekkür etti.

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda görev yaparken tayini çıkan müdür ve yardımcısına veda etkinliği düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu müdürü Osman Ferman ile müdür yardımcısı Orhan Erol için okulda öğrenciler tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan pankartlarda, "Okulumuzun koridorları sizin güler yüzünüzü çok arayacak", "Mikrofonu bırakıp gidiyorsunuz ama sahne sizindi", "Sizden sonrası gelir de sizin gibisi gelmez" ve "Bize kattığınız değerler asla unutulmayacak, güle güle" ifadelerine yer verildi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler idarecilerine teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Ferman, yaklaşık 2,5 yıllık görev süresinin hayatında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ferman, şunları kaydetti:

"Hayallerimiz gerçeklerin çok çok üstünde çıktı. Atatürk Ortaokulu, bu süre zarfında hayatımızın en güzel bölümlerinden biri olarak hafızamızda yer alacak. Herhalde en zor konuşmalardan birini yapıyorum. Hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız ve yolunuz açık olsun Bundan sonraki süreçte bizden daha iyi müdürlerle karşılaşırsınız. Etkinlik için teşekkür ediyorum."

Erol ise 9 yıllık görev süresi boyunca çok verimli dönemler geçirdiğini belirtti.

Erol, "Atatürk Ortaokulu'nun bir ferdi olmaktan her zaman gurur duydum. Buradan bedenen ayrılıyor olabiliriz ancak ruhumuz daima burada, sizlerle olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay
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