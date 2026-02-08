Haberler

Siirt'te hayvan otlatma kavgası: 15 yaralı


Siirt'te hayvan otlatan grup ile ekinlerine zarar verilen grup arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 15 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyü Taraklı mezrasında meydana geldi. Hayvan otlatan grup ile hayvanların ekinlerine zarar verdiğini iddia eden grup arasında başlayan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

