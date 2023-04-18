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Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Siirt'in Baykan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Mehmet Şah Kınay'ın (68) kullandığı tarım aracı, Veyselkarani Beldesi Çay Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Aracın altında kalan Kınay'ın karnına demir saplandı.

Kazada ağır yaralanan Kınay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Mehmet Şah Baykan Siirt Güncel Haberler

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