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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü

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Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Tarım aracı pat patın devrilmesi sonucu meydana gelen kazasında 20 yaşındaki Cemal Cengiz hayatını kaybetti.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü Yatağan mezrasında meydana geldi. Tarım aracı pat patın devrilmesi sonucu meydana gelen kazasında 20 yaşındaki Cemal Cengiz hayatını kaybetti.

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin belirlemesine göre olay yerine hayatını kaybeden Cemal Cengiz'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Güncel

Cemal Cengiz Şirvan Siirt Güncel Haberler

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