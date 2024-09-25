Siirt'te Tarihi ve Doğal Güzellikler İçin Temizlik Seferberliği

Siirt'te tarihi ve doğal güzellikler korunuyor

SİİRT - Siirt'te Tillo Tabiat Parkı ve Delikli Taş'ta başlatılan temizlik seferberliğiyle tarihi ve doğal güzellikleri koruma altına alıyor.

Siirt Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, Tillo Tabiat Parkı ve Taşbaşı bölgelerinde aralıksız temizlik çalışmaları yürütüyor. Temiz bir şehir ve sağlıklı bir çevre hedefi ile çalışmalar devam edileceği belirtildi.

(STK-AKK-Y)