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Siirt'te 'Tabiatın Tuvali' Etkinliği Düzenlendi

Siirt'te 'Tabiatın Tuvali' Etkinliği Düzenlendi
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Kurtalan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen 'Tabiatın Tuvali' etkinliğinde, veliler ve çocukları doğa temalı resimler yaparak eğlenceli bir gün geçirdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde "Tabiatın Tuvali" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet İlkokulunca 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, veliler, çocuklarıyla birlikte resim çizdi.

Velilerin evlerinde atık malzemeler kullanarak hazırladığı şövalelere yerleştirilen tuvallerde, doğa temalı resimler yapıldı.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
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