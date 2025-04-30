Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü

Putin'e destek için gönderdiği binlerce askerden Kim'i yıkan haber

Siirt'te Su Kesintisi Uyarısı

Siirt'te Su Kesintisi Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Belediyesi, Hesko İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi yapılacağını duyurdu. Ekipler arızayı gidermek için yoğun çalışıyor.

Siirt Belediyesi, içme suyu hattında yaşanan arızadan dolayı bazı mahallelerde geçici süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hesko İsale Hattı'nda yaşanan bir arıza nedeniyle hattan su temin edilen kent merkezindeki bazı mahallelere onarım tamamlanıncaya kadar geçici süreyle su verilemeyecek.

Ekiplerin arızanın kısa sürede giderilmesi için sahada yoğun çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, su kesintisi sürecinde SİSKİ Müdürlüğü tarafından vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek olası gecikmelere karşı vatandaşların suyu tasarruflu ve dikkatli kullanmaları istendi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.