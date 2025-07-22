Siirt'te Sondaj Makinesi Yangını: 3 İşçi Yaralandı

Siirt'te Sondaj Makinesi Yangını: 3 İşçi Yaralandı
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Siirt'in Eruh ilçesinde benzinli el sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması nedeniyle 3 işçi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dağdöşü köyünde yürütülen "Çetinkol 2B Sismik Araştırma" projesi kapsamında zemin hazırlama çalışmaları sırasında, benzinli el sondaj makinesi yüksek sıcaklık nedeniyle alev aldı.

Çıkan alev nedeniyle 1 işçi yüzünden, 2 işçi de kollarından hafif şekilde yaralandı.

Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yaralıları Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Kızılkaya, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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