Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü

Siirt'in Şirvan ilçesinde köy muhtarı Ahmet B., iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sebahattin Batu'yu vurdu. Batu hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu Sebahattin Batu (50), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
