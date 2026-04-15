Siirt'te otomobil alev alev yandı

SİİRT'te seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Siirt il merkezine bağlı Kalender köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında, Mahmut Gürgen yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. Sürücü Mahmut Gürgen, eşi ve iki çocuğuyla birlikte araçtan çıkarak güvenli alana geçti. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı