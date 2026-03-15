Siirt Valiliğinden Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanağa ilişkin açıklama

Siirt Valiliğinden Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanağa ilişkin açıklama
Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesinde meydana gelen sel ve su taşkınlarına ilişkin yapılan açıklamada, bölgede hızlı bir müdahale gerçekleştirildiği ve vatandaşların güvenliğinin sağlandığı duyuruldu.

Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesinde sel ve su taşkınlarına neden olan kuvvetli sağanağa ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar nedeniyle Kurtalan ilçe merkezinde, Yenimahalle ve Tekel Mahallesi ile Kurtalan-Batman çevre yolunda sel ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından yaşanan olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahale edildiği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, su baskınlarının kontrol altına alınması ve oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ekiplerin sahada aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtalan Kaymakamı Samet Serin olayın yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak, görevli personelden bilgi aldı. Kurtalan ilçesine destek amacıyla DSİ Şube Müdürlüğü tarafından ekskavatör, 3 pikap ve 7 personel, İl Özel İdaresi tarafından 2 loder, greyder, çekici treyler, pikap ve 8 personel, Siirt Belediyesi tarafından itfaiye aracı, 2 öncü araç, 2 vidanjör ve 22 personel, AFAD tarafından 2 müdahale aracı, 7 dalgıç pompa ve 7 personel, Karayolları 94. Şube Şefliği tarafından ise 3 pikap, loder, greyder ve 15 personel görevlendirilmiştir."

Açıklamada, toplam 21 araç ve 59 kişilik ekiple ilçedeki sel ve su baskınlarına müdahale edildiği, vatandaşların olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da imzalar atıldı! 1 yıl daha yola devam

Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi imzalar atıldı
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da imzalar atıldı! 1 yıl daha yola devam

Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi imzalar atıldı
Görüntüler korkunç! Mardin'i sel vurdu

Görüntüler korkunç! O kenti sel vurdu
Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın

Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın