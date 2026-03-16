Siirt'te Bitlis Çayı'nın debisi yükseldi, önlemler arttırıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan yağmur sonrası Bitlis Çayı'nın debisi yükseldi. Olası sel ve taşkın risklerine karşı, yerel yönetim ve ilgili kurumlar koordineli olarak önlemler aldı ve bazı riskli binalar boşaltıldı.

SİİRT'in Baykan ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Bitlis Çayı'nın debisi yükselince sel, su baskını ve taşkın riskine karşı tedbirler artırıldı.

Baykan ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan yağışların ardından, Bitlis Çayı'nın debisi yükseldi. Olası risklere karşı alınacak önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla, Baykan Kaymakamı Fatih Özcan başkanlığında toplantı düzenlendi. Baykan Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Siirt Devlet Su İşleri (DSİ) 104'üncü Şube Müdürü Ömer Kızılay ile ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Toplantıda, Bitlis Çayı'nda su seviyesindeki artışın oluşturabileceği riskler ele alınarak, alınacak önlemler ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

BAZI RİSKLİ BİNALAR BOŞALTILDI

Toplantının ardından DSİ yetkilileriyle birlikte dere yatağında gece saatlerinde inceleme yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde riskli olduğu belirlenen bazı yapılarla ilgili olarak sahipleriyle görüşülerek gerekli yasal uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı. Risk oluşturduğu değerlendirilen yapıların tahliye edilmesi amacıyla Baykan Belediyesi tarafından yapı sahiplerine tebligatların iletildiği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici konaklama imkanı sağlandığı bildirildi. Olası sel ve taşkın riskine karşı sürecin ilgili kurumların koordinasyonunda takip edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı 'Rusya' iddiası

Mücteba Hamaney hakkında bomba "Rusya" iddiası
Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

Trump'a "füze"yi bu kez Kim attı