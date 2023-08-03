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Siirt'te Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm sazlık zarar gördü.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm sazlık zarar gördü.

Kurtalan ilçesine bağlı Kılıçlı köyündeki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, yan tarafındaki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 dönüm sazlık zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel

Kurtalan Güncel Haberler

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