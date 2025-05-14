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Siirt'te Sahipsiz Hayvanların Korunması İçin Toplantı Gerçekleşti

Siirt'te Sahipsiz Hayvanların Korunması İçin Toplantı Gerçekleşti
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu için alınacak önlemler ele alındı. Kızılkaya, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesinde düzenlenen toplantıda sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü yetkililerince, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülecek çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu konusunda kurumlararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

İl genelinde hızlı ve etkili adımlar atıldığını ifade eden Kızılkaya, Siirt'e kazandırılan modern bakım merkezi ve doğal yaşam alanlarıyla örnek bir tesisin hayata geçirildiğini, Siirt Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlara yönelik kapsamlı hizmetler sunulduğunu kaydetti.

Toplantı sonunda Kızılkaya ve kurul üyeleri, Siirt Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Toplantıya, vali yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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