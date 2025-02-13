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Siirt'te Sahipsiz Hayvanlar İçin Önemli Toplantı

Siirt'te Sahipsiz Hayvanlar İçin Önemli Toplantı
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Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen İl Hayvanlarını Koruma Kurulu Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konuları değerlendirildi. Toplantıda, Siirt Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Siirt'te "İl Hayvanlarını Koruma Kurulu Toplantısı" Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, belediyede düzenlenen toplantıda, Siirt'te sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında yürütülecek çalışmalar ele alındı, öneriler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonunda kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

"Sokaklarda başıboş dolaşan köpek istemiyoruz." ifadesini kullanan Vali Kızılkaya, bu konuda hızlı ve etkili adımlar atılmasının gerektiğini belirtti.

Siirt Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirten Kızılkaya, mevcut 19 dönümlük alan üzerine kurulu merkezin, ek 21 dönüm ile iki katına çıkarılacağını dile getirdi.

Sürecin en kısa sürede ihale aşamasına getirileceğini dile getiren Kızılkaya, bakım merkezinin yanında bir doğal yaşam alanı oluşturularak ilçelerden toplanan sahipsiz hayvanların burada kısırlaştırılıp sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

Kızılkaya, köpek maması üretim makinelerinin temin edildiğini ve bu makinelerin bakım evinde kullanılacağını aktardı.

Konuşmanın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülecek çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü arasında, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması ve tedavilerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Toplantıya, Vali ve belediye başkan yardımcıları Birkan Tatlısöz ve Ömer Faruk Gökçe, Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Hayrettin Fidan, Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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