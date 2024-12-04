Siirt'te Sağlık Hizmetleri İçin Farkındalık Tiyatrosu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde "Ortaya Karışık" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

Millet Bahçesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda sahnelenen ve oyuncuların tamamı kurum personellerinden oluşan tiyatroda, sağlık hizmetlerinde karşılaşılan durumlar mizahi bir üslupla sahneye taşındı.

Yönetmenliğini Bülent Sevgili'nin üstlendiği oyunun sahnelenmesi öncesi konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla tiyatro gösterimi düzenlediklerini söyledi.

Sağlık hizmetleri çalışanlarının hayat ile ölüm arasındaki en ince çizgide, bütün enerjilerini ortaya koyarak vatandaşlara şifa veren kahramanlar olduğunu belirten Ömür, "7 gün 24 saat, gece gündüz demeden aşkla ve şevkle çalışan ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.