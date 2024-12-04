Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı
Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

Siirt'te Sağlık Hizmetleri İçin Farkındalık Tiyatrosu

Siirt'te Sağlık Hizmetleri İçin Farkındalık Tiyatrosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Ortaya Karışık' adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Oyunun amacı, sağlık hizmetleri konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak olarak belirlendi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde "Ortaya Karışık" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

Millet Bahçesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda sahnelenen ve oyuncuların tamamı kurum personellerinden oluşan tiyatroda, sağlık hizmetlerinde karşılaşılan durumlar mizahi bir üslupla sahneye taşındı.

Yönetmenliğini Bülent Sevgili'nin üstlendiği oyunun sahnelenmesi öncesi konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla tiyatro gösterimi düzenlediklerini söyledi.

Sağlık hizmetleri çalışanlarının hayat ile ölüm arasındaki en ince çizgide, bütün enerjilerini ortaya koyarak vatandaşlara şifa veren kahramanlar olduğunu belirten Ömür, "7 gün 24 saat, gece gündüz demeden aşkla ve şevkle çalışan ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
img

"150 bin Suriyeli kayıp" diyen Yerlikaya'nın akıbetlerine dair de bir tahmini var
img

Günden güne değişen harita Esad'ın uykularını kaçırdı
img

Rezilliğine artık 2 yaşındaki çocuğunu alet edemeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba hangi diziler var? 4 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu? Selami Yıldız kimdir, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.