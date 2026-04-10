Siirt'te sağanak nedeniyle dere taştı, ev ve arazileri su bastı

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, Pervari ilçesinde derede taşkına neden oldu. İlçeye bağlı Ormandalı köyünde aniden bastıran yağışın ardından taşan dere nedeniyle köydeki bazı ev, ahır ve tarım arazilerini su bastı.

Bölgede suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı