Siirt'te ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı

Siirt'te ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı
Siirt'te Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla işletmeler denetlendi. İdari yaptırımlar uygulandı ve vatandaşların şikayet yolları açıklandı.

Siirt'te ramazan ayı öncesi işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda Valilik koordinesinde İl Ticaret Müdürlüğü, Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fahiş fiyat artışlarının önlenmesi, tarife, fiyat listeleri ve etiketler kontrol edildi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanırken, işletmelere güncel mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzluklarla ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması, CİMER veya Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla şikayette bulunmaları istendi.

Kaynak: AA " / " + Mehmet Niyazi Deniz -
