Okul bahçesindeki 'Selahaddin'in Sofrası' öğrencileri iftarda buluşturuyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar çadırı, aynı sofrada öğrenci, öğretmen ve velileri buluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla illere gönderdiği yazı doğrultusunda 18 derslikli Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu "Selahaddin'in Sofrası Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında okul bahçesinde kurulan çadır, ışıklandırma ve ramazan süslemeleriyle donatıldı.

Öğrencilerin talepleri doğrultusunda okul idaresi, öğretmen ve veliler tarafından evlerde hazırlanan yemekler, iftar saatinde masalara konuluyor.

Her sınıfın belirlenen sıra çerçevesinde bir araya geldiği iftar sofrası hem manevi atmosferi güçlendiriyor hem de okul içindeki sosyal bağları kuvvetlendiriyor.

"Velilerimiz de kendi aralarında kaynaşıyor"

Okul Müdürü Murat Bayrak, AA muhabirine, MEB'in öncülüğünde düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında kurdukları çadırın öğrencilerden ilgi gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlı olarak yetişmesini amaçladıklarını ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Bir insanın merhamet ve paylaşma duygusu olmadan kendi hayatını idame edebilmesi ve çevresindeki insanlara yardımcı olabilmesi, ışık saçabilmesi söz konusu değildir. Amacımız bu şekilde öğrencilerimizi ahlaki anlamda merhamet duygusu çerçevesinde yetiştirerek topluma faydalı bir birey olmasını sağlamaya çalışmaktır."

Temin ettikleri çadırda her sınıfın belirlenen takvim doğrultusunda iftar saatinde bir araya geldiğini belirten Bayrak, bu organizasyonun imece usulüyle yürütüldüğünü anlattı.

Projeye destek veren herkese teşekkür eden Bayrak, "Bir öğrencinin hayatında üç insan çok önemlidir. Bunlar annesi, babası ve öğretmenleridir. Çadırda sadece öğrencilerimiz değil, velilerimiz de kaynaşıyor. Çocuklarının hangi öğrencilerle eğitim öğretim yuvasını paylaştığını görüyor." ifadelerini kullandı.

Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Emin Altunç da ramazanın maneviyatını öğrenciler arasında hissettirmek amacıyla kurulan çadırda unutulmaz anların yaşandığını belirtti.

Öğrencilerin mutluluğuna şahit olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Altunç, "Ramazanda manevi havayı daha güzel bir hale getirmek için öğrencilerin ve velilerin isteği, okul idaresi ve öğretmenlerin desteğiyle bu etkinlik hayata geçirildi." dedi.

"Güzel vakit geçirdik"

Öğrencilerden Hira Bayrak da çadırda sınıf arkadaşlarıyla iftar yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, iftar sonrası arkadaşlarıyla okul bahçesinde eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Muhammet Said Tadik de kurulan çadırı süslediklerini ve ramazana hazırladıklarını belirterek, "Heyecanlıydık, çok eğlendik, beraber sohbet ettik. Beraber yemek yedik, kaynaştık ve güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Zeynep Bilge Başar da bir arada iftar yapmanın oldukça anlamlı olduğunu kaydetti.