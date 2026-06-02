Süt sağarken rahatsızlanan kadın, katırla ambulansa ulaştırıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde dağlık alanda süt sağarken rahatsızlanan Meryem D., katır sırtında ambulansın bulunduğu noktaya taşınarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SİİRT'in Eruh ilçesinde dağlık alanda süt sağarken rahatsızlanan Meryem D. (55), katır sırtında ambulansın bulunduğu noktaya ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

Eruh ilçesi Cirav Dağı bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Meryem D., süt sağdığı sırada rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamayınca, ERKUT ekipleri yaya olarak harekete geçti. Yaklaşık 3 kilometrelik zorlu yolu aşan ekipler, Meryem D.'ye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Arazi şartlarının araç geçişine uygun olmaması nedeniyle Meryem D., katır sırtında ambulansın beklediği noktaya taşındı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ambulansla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Meryem D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
