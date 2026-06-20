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Siirt'te 25 öğrenci sınav merkezlerine polis ekiplerince ulaştırıldı

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Siirt'te polis ekipleri, YKS'ye geç kalma riski bulunan 25 öğrenciyi sınav merkezlerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırarak sınava katılmalarına destek oldu.

Siirt'te polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) geç kalma riski bulunan 25 öğrenciyi sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav merkezlerine ulaşmakta güçlük yaşayan öğrencilerin yardımına koştu.

Kent genelinde görev yapan polis ekipleri, kimliğini evde unutan, yanlış okula giden veya çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski bulunan 25 öğrenciyi güvenli ve hızlı bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırarak sınava katılmalarına destek oldu.

Ekiplerin başarı dilediği öğrenci ve aileleri de görevli personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
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