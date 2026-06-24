Siirt'te bariyerlere çarpan pikaptaki 2 kişi yaralandı
Siirt-Baykan kara yolunda kontrolden çıkan pikap bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te bariyerlere çarpan pikaptaki 2 kişi yaralandı.
F.A. yönetimindeki 02 AEK 071 plakalı pikap, Siirt-Baykan kara yolu Üçyol mevkisinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile A.C. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz