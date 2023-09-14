Siirt'te peynir bidonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 4 tutuklama

SİİRT - Siirt'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda peynir bidonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ile Batman İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Peynir bidonu içerisinde toz esrar yakalandı

18 Temmuz tarihinden itibaren Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla fiziki ve teknik takibe alınan uyuşturucu çetesi, Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. 12 Eylül tarihinde düzenlenen operasyon neticesinde 5 şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 5 kilo 100 gram peynir bidonu içerisinde toz esrar ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.