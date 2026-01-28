Siirt'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Siirt'te berkay G'nin kullandığı otomobil, Abdurrahman Kavak Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Berkay G'nin kullandığı 44 AP 838 plakalı otomobil, Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi Otogar Kavşağında, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.???????
Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel